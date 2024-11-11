Чи зростуть пенсії у 2025 році

У бюджеті на наступний рік передбачені кошти для індексації пенсій, що призведе до зростання виплат пенсіонерам. У кого зростуть пенсії, читайте далі.

Як зросте пенсія через індексацію у 2025 році

У наступному році пенсія може зрости більше, ніж цього року, що підтверджує статистика сплати ЄСВ. Важливо розуміти, що розмір цього податку залежить від рівня зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на науковицю Лідію Ткаченко.

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Пенсійний фонд оприлюднив статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі спостерігалося суттєве зростання. Тому є ймовірність, що пенсії підвищать на 10-12%.

Нагадаємо! Минулого року пенсії збільшилися на 6% в результаті індексації.

Водночас науковиця зазначає, що вказані показники є орієнтовними. Точно про збільшення пенсій можна буде говорити лише на початку наступного року.