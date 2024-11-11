Як визначається розмір соціальної пенсії

Розмір цієї пенсії встановлюється індивідуально. Вона дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім’ї за останні шість місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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При цьому максимальна сума соціальної пенсії не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень.

Нагадаємо! З 1 січня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню.

Ця пенсія призначається виключно за особистим зверненням громадянина, який повинен подати заяву та пакет документів до місцевого відділу соціального захисту населення.

Який стаж треба у 2024 році

Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 2024 році залежить від віку:

для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – щонайменше 21 рік стажу;

у 65 років – щонайменше 15 років стажу.

До слова! Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 роки будуть поступово зростати до 2028 року.