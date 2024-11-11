Как определяется размер социальной пенсии

Размер этой пенсии устанавливается индивидуально. Она равна разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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При этом максимальная сумма социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен.

Напомним! С 1 января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривну.

Эта пенсия назначается исключительно по личному обращению гражданина, который должен подать заявление и пакет документов в местный отдел социальной защиты населения.

Какой стаж надо в 2024 году

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2024 году зависит от возраста:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа;

в 63 года – не менее 21 года стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

К слову! Требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут постепенно расти до 2028 года.