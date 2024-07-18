Хто з сім'ї має право на пенсію по втраті годувальника

У разі смерті людини члени сім'ї можуть оформити пенсію по втраті годувальника. Такі пенсії призначаються за загальним законом для цивільних, і за спеціальним законом для військових.

Хто має право на пенсію по втрату годувальника

Пенсія по втраті годувальника – це соціальна виплата, яку отримують непрацездатні родичі померлої людини, зокрема, чоловік або дружина, якщо вони досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

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Якщо помирає цивільний, пенсія за втратою годувальника призначається за умови наявності страхового стажу від 2 до 14 років залежно від віку померлого. При відсутності необхідного стажу може бути призначена соціальна допомога.

Пенсія за втратою годувальника становить 50% його потенційної пенсії за віком. Якщо годувальник був пенсіонером, його дружина може отримати половину його пенсії. Якщо годувальник не був пенсіонером, пенсія розраховується на основі його стажу та заробітку.

Якщо пенсія призначається на двох або більше утриманців, вона виплачується в розмірі 100% від пенсії за віком годувальника і ділиться порівну між утриманцями.

Мінімальні розміри пенсії: