Хто має право на пенсію по втрату годувальника
Пенсія по втраті годувальника – це соціальна виплата, яку отримують непрацездатні родичі померлої людини, зокрема, чоловік або дружина, якщо вони досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
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Якщо помирає цивільний, пенсія за втратою годувальника призначається за умови наявності страхового стажу від 2 до 14 років залежно від віку померлого. При відсутності необхідного стажу може бути призначена соціальна допомога.
Якщо пенсія призначається на двох або більше утриманців, вона виплачується в розмірі 100% від пенсії за віком годувальника і ділиться порівну між утриманцями.
Мінімальні розміри пенсії:
- Для одного утриманця: не менше 100% від прожиткового мінімуму (2 361 гривню);
- Для двох утриманців: 120% (2 833,20 гривень);
- Для трьох і більше утриманців: 150% (3 541,50 гривень).