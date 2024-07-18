Кто имеет право на пенсию по потере кормильца _COPY это социальная выплата _COPY это социальная выплата _COPY которую получают нетрудоспособные родственники

Пенсия по потере кормильца – это социальная выплата, которую получают нетрудоспособные родственники умершего человека, в частности, муж или жена, если они достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность.

Читайте также Кому из пенсионеров не надо проходить идентификацию

Если умирает гражданский, пенсия по потере кормильца назначается при условии наличия страхового стажа от 2 до 14 лет в зависимости от возраста умершего. При отсутствии необходимого стажа может быть назначена социальная помощь.

Обратите внимание! Пенсия по потере кормильца составляет 50% его потенциальной пенсии по возрасту. Если кормилец был пенсионером, его жена может получить половину его пенсии. Если кормилец не был пенсионером, пенсия рассчитывается на основе его стажа и заработка.

Если пенсия назначается на двух или более иждивенцев, она выплачивается в размере 100% от пенсии по возрасту кормильца и делится поровну между иждивенцами.

Минимальные размеры пенсии: