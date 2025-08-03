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Економіка Макроекономіка Серпнева індексація: чи торкнеться вона вашої зарплати
3 серпня, 18:40
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Серпнева індексація: чи торкнеться вона вашої зарплати

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У серпні 2025 року українські роботодавці зобов’язані провести індексацію зарплат на 4,4% через накопичення інфляції з січня.

  • Індексація стосується лише суми в межах прожиткового мінімуму для працездатних, що у серпні становить 3 028 гривень, з максимальною надбавкою близько 133 гривні.

     

Серпнева індексація заробітної плати обов’язкова процедура для роботодавців, яка проводиться на підставі офіційних економічних показників. Кого вона чекає, читайте далі.

Чи буде індексація зарплат у серпні 2025 року?

У серпні 2025 року українські роботодавці знову повинні провести індексацію зарплат.  Це передбачено нормами закону про держбюджет №4059-IX, повідомляє 24 Канал.

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За даними Держстату, інфляція у червні склала 100,8%, тобто не досягла порогу 103%. Але оскільки приріст від січня вже накопичився, у серпні зарплати знову індексують на 4,4%, тобто так само як і в липні.  

Зауважте! Індексації підлягає не вся зарплата, а лише сума у межах прожиткового мінімуму для працездатних, а у серпні це 3 028 гривень. Тобто максимальна надбавка становитиме близько 133 гривні. 

Коли проводять індексацію і за яким принципом?

Індексація це гарантована державою компенсація за знецінення грошей через інфляцію. Вона проводиться лише тоді, коли індекс споживчих цін перевищує 103% (накопичено з базового місяця).

У 2025 році, за рекомендацією Мінсоцполітики, базовим місяцем визначено січень. Саме від нього і рахується приріст інфляції. Нехтування цією вимогою може обернутися чималими штрафами: аж до 10 мінімальних зарплат за кожного працівника.