Чи буде проводитись індексація зарплат у липні

В Україні індексація зарплат це одна з соціальних гарантій держави. Відповідно до законодавства, роботодавці зобов’язані проводити осучаснення доходів працівників, а за невиконання цих вимог передбачені штрафи, повідомляє 24 Канал.

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За даними Держслужби статистики, індекс інфляції за травень становив 101,3%. Відповідно, накопичувальний індекс за кілька місяців склав 104,4%.

Це означає, що у липні 2025 року очікується підвищення зарплат на 4,4%:

максимальний розмір індексації може становити 133 гривні;

водночас працівники, які використовували грудень 2024 року як базовий місяць, отримають індексацію з коефіцієнтом 3,5% та максимальною сумою 105,9 гривні.