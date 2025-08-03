Чи буде індексація зарплат у серпні 2025 року?

У серпні 2025 року українські роботодавці знову повинні провести індексацію зарплат. Це передбачено нормами закону про держбюджет №4059-IX, повідомляє 24 Канал.

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За даними Держстату, інфляція у червні склала 100,8%, тобто не досягла порогу 103%. Але оскільки приріст від січня вже накопичився, у серпні зарплати знову індексують на 4,4%, тобто так само як і в липні.

Зауважте! Індексації підлягає не вся зарплата, а лише сума у межах прожиткового мінімуму для працездатних, а у серпні це 3 028 гривень. Тобто максимальна надбавка становитиме близько 133 гривні.

Коли проводять індексацію і за яким принципом?

Індексація це гарантована державою компенсація за знецінення грошей через інфляцію. Вона проводиться лише тоді, коли індекс споживчих цін перевищує 103% (накопичено з базового місяця).

У 2025 році, за рекомендацією Мінсоцполітики, базовим місяцем визначено січень. Саме від нього і рахується приріст інфляції. Нехтування цією вимогою може обернутися чималими штрафами: аж до 10 мінімальних зарплат за кожного працівника.