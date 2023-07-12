Надбавки скасували не тільки через брак коштів: хто з пенсіонерів втратив додаткові виплати

Частина українських пенсіонерів втратять надбавки до пенсій. У Пенсійному фонді та Мінсоцполітики заявили, що ці виплати були зайвими й тому їх скасують. Цікаво, що для отримання додаткових коштів пенсіонери йшли навіть на хитрість.

У кого заберуть надбавку до пенсії

Як повідомляють у Пенсійному фонді та Мінсоцполітики, надбавку до основних пенсійних виплат за проживання на території радіоактивного забруднення скасують. В державних відомствах вважають ці надбавки зайвими.

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Це скасування не стосується пенсіонерів-ліквідаторів та постраждалих через аварію на Чорнобильській АЕС.

Раніше українці, які проживали на забруднених радіоактивно територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, отримували додатково виплати в розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат.

Тепер цих доплат позбавлять тих, хто не працює та проживає на забруднених територіях. Все через те, що пенсіонери з інших областей почали купували землю на таких територіях, а потім подавали заявку на виплату надбавки.

Чи будуть підвищувати пенсію українцям у 2023 році

Як розповів 24 Каналу Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, цьогоріч підвищення пенсії не передбачається. Співрозмовник додав, що прожитковий мінімум для непрацюючих осіб – це і є мінімальна пенсія в Україні. Вона, як була з початку року на рівні майже 2 100 гривень, а отже так і залишатиметься до кінця 2023 року.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.

Втім у березні влада провела масштабну індексацію майже усім пенсіонерам. У липні отримати підвищення мали колишні держслужбовці, чорнобильці, науковці та інших пенсіонери, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.

у березні середній розмір надбавки, яку отримали пенсіонери внаслідок індексації, склав від 100 до 1 500 гривень.