Скорочення пенсій до кінця року: хто потрапить під гарячу руку

21 липня 2024, 14:36
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Джерело:

ПФУ

У деяких випадках держава може скоротити виплати пенсіонера через певні умови. Проте цей процес можна попередити та владнати.

Кому скоротять пенсії до кінця року

Близько 20% виплат можна втратити, якщо пенсіонер працевлаштувався, але не повідомив про це ПФУ. Ця умова суттєво впливає на розмір виплат.

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Про такі факти варто повідомити ПФУ не пізніше 10 днів після працевлаштування. Також регулятора треба ставити до відома щодо:

  • початку підприємницької діяльності;
  • звільнення;
  • припинення підприємницької діяльності.
Нагадаємо! Якщо пенсіонер не повідомить ПФУ про працевлаштування, йому загрожує штраф у розмірі до 20% від його пенсії. Цю суму можна сплатити добровільно, або ж її стягнуть через суд.

Як можна повідомити ПФУ

Повідомити ПФУ про працевлаштування можна або особисто, або онлайн через:

  • вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • портал Дія.

Головне – не забути використати кваліфікований електронний підпис.

Автор: Тетяна Стельмах