Скорочення пенсій до кінця року: хто потрапить під гарячу руку
21 липня 2024, 14:36Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У деяких випадках держава може скоротити виплати пенсіонера через певні умови. Проте цей процес можна попередити та владнати.
Кому скоротять пенсії до кінця року
Близько 20% виплат можна втратити, якщо пенсіонер працевлаштувався, але не повідомив про це ПФУ. Ця умова суттєво впливає на розмір виплат.
Читайте також Пенсії можуть "зрізати" на 20%: кому скоротять виплати
Про такі факти варто повідомити ПФУ не пізніше 10 днів після працевлаштування. Також регулятора треба ставити до відома щодо:
- початку підприємницької діяльності;
- звільнення;
- припинення підприємницької діяльності.
Як можна повідомити ПФУ
Повідомити ПФУ про працевлаштування можна або особисто, або онлайн через:
- вебпортал електронних послуг ПФУ;
- портал Дія.
Головне – не забути використати кваліфікований електронний підпис.