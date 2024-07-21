Скорочення пенсій до кінця року: хто потрапить під гарячу руку

У деяких випадках держава може скоротити виплати пенсіонера через певні умови. Проте цей процес можна попередити та владнати.

Кому скоротять пенсії до кінця року

Близько 20% виплат можна втратити, якщо пенсіонер працевлаштувався, але не повідомив про це ПФУ. Ця умова суттєво впливає на розмір виплат.

Читайте також Пенсії можуть "зрізати" на 20%: кому скоротять виплати

Про такі факти варто повідомити ПФУ не пізніше 10 днів після працевлаштування. Також регулятора треба ставити до відома щодо:

початку підприємницької діяльності;

звільнення;

припинення підприємницької діяльності.

Як можна повідомити ПФУ

Якщо пенсіонер не повідомить ПФУ про працевлаштування, йому загрожує штраф у розмірі до 20% від його пенсії. Цю суму можна сплатити добровільно, або ж її стягнуть через суд.

Повідомити ПФУ про працевлаштування можна або особисто, або онлайн через:

вебпортал електронних послуг ПФУ;

портал Дія.

Головне – не забути використати кваліфікований електронний підпис.