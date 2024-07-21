Кому сократят пенсии до конца года

Около 20% выплат можно потерять, если пенсионер трудоустроился, но не сообщил об этом ПФУ. Это условие существенно влияет на размер выплат.

Читайте также Пенсии могут "срезать" на 20%: кому сократят выплаты

О таких вещах следует сообщить ПФУ не позднее 10 дней после трудоустройства. Также регулятор надо ставить в известность о:

  • начале предпринимательской деятельности;
  • увольнения;
  • прекращения предпринимательской деятельности.

Как можно уведомить ПФУ

Сообщить ПФУ о трудоустройстве можно или лично, или онлайн через:

  • веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • портал "Дія".

Главное не забыть использовать квалифицированную электронную подпись.