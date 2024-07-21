Кому сократят пенсии до конца года
Около 20% выплат можно потерять, если пенсионер трудоустроился, но не сообщил об этом ПФУ. Это условие существенно влияет на размер выплат.
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О таких вещах следует сообщить ПФУ не позднее 10 дней после трудоустройства. Также регулятор надо ставить в известность о:
- начале предпринимательской деятельности;
- увольнения;
- прекращения предпринимательской деятельности.
Как можно уведомить ПФУ
Сообщить ПФУ о трудоустройстве можно или лично, или онлайн через:
- веб-портал электронных услуг ПФУ;
- портал "Дія".
Главное не забыть использовать квалифицированную электронную подпись.