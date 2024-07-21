Кому сократят пенсии до конца года

Около 20% выплат можно потерять, если пенсионер трудоустроился, но не сообщил об этом ПФУ. Это условие существенно влияет на размер выплат.

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О таких вещах следует сообщить ПФУ не позднее 10 дней после трудоустройства. Также регулятор надо ставить в известность о:

начале предпринимательской деятельности;

увольнения;

прекращения предпринимательской деятельности.

Напомним! Если пенсионер не сообщит ПФУ о трудоустройстве, ему грозит штраф в размере до 20% от его пенсии. Эту сумму можно уплатить добровольно, или же ее взыщут через суд.

Как можно уведомить ПФУ

Сообщить ПФУ о трудоустройстве можно или лично, или онлайн через:

веб-портал электронных услуг ПФУ;

портал "Дія".

Главное не забыть использовать квалифицированную электронную подпись.