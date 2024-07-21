Кому скоротять пенсії до кінця року

Близько 20% виплат можна втратити, якщо пенсіонер працевлаштувався, але не повідомив про це ПФУ. Ця умова суттєво впливає на розмір виплат.

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Про такі речі варто повідомити ПФУ не пізніше 10 днів після працевлаштування. Також регулятор треба ставити до відома щодо:

  • початок підприємницької діяльності;
  • звільнення;
  • припинення підприємницької діяльності.

Як можна повідомити ПФУ

Повідомити ПФУ про працевлаштування можна або особисто, або онлайн через:

  • вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • портал "Дія".

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