Кому скоротять пенсії до кінця року
Близько 20% виплат можна втратити, якщо пенсіонер працевлаштувався, але не повідомив про це ПФУ. Ця умова суттєво впливає на розмір виплат.
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Про такі речі варто повідомити ПФУ не пізніше 10 днів після працевлаштування. Також регулятор треба ставити до відома щодо:
- початок підприємницької діяльності;
- звільнення;
- припинення підприємницької діяльності.
Як можна повідомити ПФУ
Повідомити ПФУ про працевлаштування можна або особисто, або онлайн через:
- вебпортал електронних послуг ПФУ;
- портал "Дія".
Головне не забути використати кваліфікований електронний підпис.