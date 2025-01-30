Хто залишиться без пільг на комунальні послуги та як це залежить від доходів

З 1 січня 2025 року в Україні змінилися правила надання пільг на оплату комунальних послуг. Тепер головний фактор для надання пільги – рівень доходу сім'ї.

Що зміниться у наданні пільг

Якщо раніше пільги нараховувалися певним категоріям громадян незалежно від фінансового стану, то тепер враховуватиметься середньомісячний дохід родини, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Відповідно до постанови Кабміну №1553 від 31 грудня 2024 року, якщо середній дохід на одну особу за останні шість місяців перевищує 4 240 гривень, пільга на оплату комунальних послуг більше не надаватиметься.

Важливо! Це може суттєво вплинути на багатьох українців, тому важливо заздалегідь перевірити свій дохід, щоб оцінити можливість отримання пільг у 2025 році.

Кого торкнуться зміни

З 2025 року пільги на оплату комунальних послуг надаватимуться з урахуванням доходу для таких категорій громадян:

Реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії або є пенсіонерами.

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також дружини/чоловіки померлих через Чорнобильську катастрофу, опікуни дітей померлих, дружини/чоловіки померлих ліквідаторів інших ядерних аварій або ядерних випробувань.

Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час служби.

Сім’ї загиблих (померлих) або зниклих безвісти військовослужбовців.

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших структур, а також вдови/вдівці загиблих ветеранів.

Колишні неповнолітні та малолітні в’язні концтаборів, гетто та народжені там діти.

Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Зауважте! Пільги для учасників бойових дій та осіб, які стали інвалідами внаслідок війни, залишаються без змін.