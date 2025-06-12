Помножте на два: кому стаж зарахується у подвійному розмірі

Чимало українців можуть отримувати під час роботи подійний стаж. Це означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах вони отримують до загального страхового стажу два роки.

Кому зарахується стаж у подвійному розмірі

Таким чином працівники певних професій зможуть раніше виходити на пенсію, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Подійний стаж можуть нараховувати тим особам, що працюють у складних, небезпечних або екстремальних умовах. Зокрема йдеться про такі роботи:

роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземні роботи – на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремі види військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

медперсонал, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

Зверніть увагу! Для права вийти на пенсію раніше, людина має надати ПФУ документальні підтвердження такої діяльності: трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця тощо.