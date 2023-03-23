Кому з українців доведеться повернути субсидію державі
Джерело:На пенсії
Субсидія є безповоротною допомогою для оплати рахунків за комуналку, однак, у декількох випадках її може бути повернуто державі. Це стосується тих отримувачів допомоги, які вказали завідомо невірні дані про себе.
У яких випадках субсидія повертається державі
Якщо людина не сповістила державу про реальні обставини щодо своїх доходів, це може вплинути на подальше надання допомоги. Мова йде про такі порушення:
- у заяві чи декларації була зазначена недостовірна інформація і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень),
- або коли людина не повідомила про виникнення обставин, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів.
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Як держава може повернути виплачені кошти
У разі виникнення невідповідностей, уповноважений орган може утримати суму сплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій на наступні періоди. Однак виплати у поточному періоді будуть зменшені лише на 20 відсотків.
Чи підвищуватимуть тарифи на комуналку
В нинішніх умовах для споживачів поки не наважуються підняти усі тарифи, адже зараз складно усім.
Справді, коли є війна і людям і так важко, приймати рішення про підвищення тарифів – складне рішення насамперед щодо наших 40 мільйонів громадян. Друге, ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення та виробництва електроенергії, та видобутку газу,
– каже заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма.
Водночас українці вже скоро почнуть платити більше за воду та водовідведення. Підвищення може відбутися у квітні та у липні:
- Під час першого етапу підвищення переглянуть зростання середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів в середньому на 12,3%, під час другого – 14,1%;
- Під час другого етапу витрати одного домогосподарства (родини з 2 – 3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 гривень.