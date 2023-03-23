Кому з українців доведеться повернути субсидію державі

Субсидія є безповоротною допомогою для оплати рахунків за комуналку, однак, у декількох випадках її може бути повернуто державі. Це стосується тих отримувачів допомоги, які вказали завідомо невірні дані про себе.

У яких випадках субсидія повертається державі

Якщо людина не сповістила державу про реальні обставини щодо своїх доходів, це може вплинути на подальше надання допомоги. Мова йде про такі порушення:

у заяві чи декларації була зазначена недостовірна інформація і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень),

або коли людина не повідомила про виникнення обставин, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів.

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Як держава може повернути виплачені кошти

У разі виникнення невідповідностей, уповноважений орган може утримати суму сплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій на наступні періоди. Однак виплати у поточному періоді будуть зменшені лише на 20 відсотків.

Чи підвищуватимуть тарифи на комуналку

В нинішніх умовах для споживачів поки не наважуються підняти усі тарифи, адже зараз складно усім.

Справді, коли є війна і людям і так важко, приймати рішення про підвищення тарифів – складне рішення насамперед щодо наших 40 мільйонів громадян. Друге, ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення та виробництва електроенергії, та видобутку газу,

– каже заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма.

Водночас українці вже скоро почнуть платити більше за воду та водовідведення. Підвищення може відбутися у квітні та у липні: