Доплати за віком: кому з пенсіонерів не підвищать виплати

Більшість пенсіонерів отримують доплату за віком до пенсії. Проте, законодавство передбачає обмеження для отримання такої надбавки.

Як призначаються надбавки за віком

За даними ПФУ, пенсіонерам, чиї виплати перевищують 10 340 гривень, надбавки за віком не нараховуються. Таким чином, в таких випадках додаткові кошти не надходять на їхні рахунки після досягнення певного віку.

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Надбавки за віком нараховуються автоматично на підставі даних, що зберігаються в базі ПФУ, без необхідності подання додаткових заяв.

Законодавство передбачає, що після досягнення певного віку пенсіонер має право на додаткові виплати до пенсії щомісяця:

у 70 років – 300 гривень;

у 75 років – 456 гривень;

у 80 років – 570 гривень.

Які виплати отримують натомість

Ці доплати не сумуються, а замінюються на більші при досягненні певного віку.

Після 80 років пенсіонери можуть отримувати додаткову фінансову підтримку від держави, якщо вони мають проблеми зі здоров'ям і потребують допомоги в повсякденному житті.

Для отримання цих виплат необхідно подати медичні документи, що підтверджують діагноз, а також докази необхідності постійної зовнішньої допомоги.

Наразі розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 944 гривні. Для отримання надбавки необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України.