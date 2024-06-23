Як призначаються надбавки за віком

За даними ПФУ, пенсіонерам, чиї виплати перевищують 10 340 гривень, надбавки за віком не нараховуються. Таким чином, в таких випадках додаткові кошти не надходять на їхні рахунки після досягнення певного віку.

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Надбавки за віком нараховуються автоматично на підставі даних, що зберігаються в базі ПФУ, без необхідності подання додаткових заяв.

Законодавство передбачає, що після досягнення певного віку пенсіонер має право на додаткові виплати до пенсії щомісяця:

у 70 років – 300 гривень;

у 75 років – 456 гривень;

у 80 років – 570 гривень.

Важливо! Ці доплати не сумуються, а замінюються на більші при досягненні певного віку.

Які виплати отримують натомість

Після 80 років пенсіонери можуть отримувати додаткову фінансову підтримку від держави, якщо вони мають проблеми зі здоров'ям і потребують допомоги в повсякденному житті.

Зауважте! Для отримання цих виплат необхідно подати медичні документи, що підтверджують діагноз, а також докази необхідності постійної зовнішньої допомоги.

Наразі розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 944 гривні. Для отримання надбавки необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України.