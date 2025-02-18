У кого з українців не зросте пенсія після індексації
- У березні в Україні відбудеться індексація пенсій, але пенсії не зростуть у тих, хто вийшов на пенсію нещодавно.
- Індексація стосується лише основної суми пенсії, без урахування доплат і надбавок, тому деяким пенсіонерам вона може бути непомітною.
- Підвищення пенсій становитиме приблизно 10%, з мінімальним підвищенням 100 гривень і максимальним 1 500 гривень, але не охопить усіх пенсіонерів.
У березні в Україні відбудеться індексація пенсій, але не всі пенсіонери відчують зростанні пенсій. Якщо особа вийшла на пенсію нещодавно, її пенсію не проіндексують.
У кого пенсія не зросте
Індексація покликана осучаснити пенсії, тому люди, які вийшли на пенсію нещодавно, можуть не отримати підвищення, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
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Окрім того, деяким пенсіонерам індексація може бути непомітною, оскільки підвищення стосується тільки основної суми пенсії, яка розраховується за формулою, без урахування доплат і надбавок.
Наприклад! Якщо пенсія становить 1 230 гривень, а з доплатами – 2 361 гривню, то після індексації на 10% основна сума збільшиться до 1 353 гривень. Втім, доплата зменшиться, і загальний розмір пенсії залишиться на рівні 2 361 гривня.
Що відомо про індексацію 2025 року
Індексація пенсій в Україні запланована на березень, але остаточний розмір підвищення буде відомий наприкінці лютого – на початку березня. Він залежатиме від рівня інфляції та середнього зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.
Зауважте! Експерти очікують підвищення пенсій приблизно на 10%, однак мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, а максимальне – до 1 500 гривень. Зазначимо, що індексація не охопить усіх пенсіонерів.