Деяким українцям зменшать пенсії у 2025 році

У 2025 році в Україні зміняться правила нарахування пенсій для окремих категорій громадян. Зміни торкнуться громадян, пенсії яких перевищують 10 прожиткових мінімумів.

Кому переглянуть пенсії

Відповідно до ухваленої урядом постанови, виплати, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, будуть переглянуті із застосуванням спеціальних коефіцієнтів, передає 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Таким чином, нові обмеження стосуватимуться пенсій, які перевищують 23,61 тисячі гривень, оскільки прожитковий мінімум у 2025 році становить 2,36 тисячі гривень.

Під дію цієї норми потраплять держслужбовці, прокурори, народні депутати, працівники уряду та Нацбанку, дипломати, представники місцевого самоврядування, ліквідатори аварії на ЧАЕС, науковці, а також колишні військовослужбовці.

Зауважте! Це стосується пенсіонерів, які отримують понад 100 тисяч гривень на місяць, а також окремих груп чорнобильців. Зміни впроваджуються в рамках виконання держбюджету-2025 для оптимізації соціальних витрат.

Як зміняться пенсії чорнобильців

У 2025 році частина чорнобильських пенсіонерів втратить доплату в розмірі близько 2,3 тисячі гривень, яка залишиться лише для тих, хто проживав або працював у зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року. Це рішення дозволить зекономити до 15 мільярдів гривень.

Мінімальні пенсійні виплати для постраждалих залишаться в межах 5–8,18 тисяч гривень, а для ліквідаторів – 8–13,37 тисяч гривень, залежно від групи інвалідності.