Хто може залишитися без пенсії у вересні та з яких причин

У вересні деякі пенсіонери можуть виявити, що не отримали свої пенсійні виплати. Щоб уникнути цього, важливо знати причини, через які виплати можуть бути припинені.

Хто може залишитися без пенсії

Причини припинення виплати пенсії Пенсійні виплати можуть бути зупинені, якщо пенсіонери не повідомили Пенсійний фонд про зміни в своїх особистих обставинах.

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Відповідно до законодавства, вони зобов'язані інформувати ПФУ про такі зміни протягом 10 днів. Це можна зробити через електронну пошту або особисто у відділенні фонду.

Зокрема, пенсійні виплати можуть бути припинені у таких випадках:

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

оновлення документів, зокрема зміна паспорта;

зміна прізвища чи інших даних, важливих для нарахування пенсії;

працевлаштування або звільнення;

зміна місця реєстрації;

зміна чи припинення дії певного статусу.

Важливо! Порушники, які отримали завищені пенсійні виплати, зобов'язані повернути надлишкові кошти. Пенсіонери можуть зробити це добровільно, але в разі відмови їм можуть бути застосовані примусові заходи. Пенсійний фонд має право відраховувати до 20% від щомісячних пенсійних виплат для покриття фінансових збитків.