По 2 093 гривень у жовтні: кому з пенсіонерів виплатять доплати

Внаслідок заборгованостей перед пенсіонерами з-поміж внутрішньо переміщених осіб у жовтні їм виплатять додаткові виплати. Це розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Додаткові 2 093 гривень для пенсіонерів

Як повідомили у Пенсійному фонді пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, почали отримувати кошти, які їм були заборговані за минулі періоди.

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Відтак пенсіонери отримують додаткові 2 093 гривень до пенсії за місяць. Ця сума – це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За вересень деякі ВПО вже почали отримувати кошти. Наступна така додаткова виплата буде у жовтні.

До речі, особам з-поміж внутрішньо переміщених осіб у вересні спрямували на виплату заборгованостей 536 мільйонів гривень.

Що за виплати у листопаді

З нагоди Дня Незалежності цьогоріч ветеранам війни, членам загиблих захисників та захисниць України, а також ветеранам, які набули статусу до 24 серпня поточного року включно, які не отримали грошові виплати вчасно, продовжили виплати.

Для цього їм потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду або до ЦНАПів до 1 листопада 2023 року.

Що у минулі роки виплати присвячували до Дня Перемоги у травні. Втім у 2023 році їх перенесли на серпень, на День Незалежності. Таким чином ветерани можуть отримати від 450 до 3 100 гривень.