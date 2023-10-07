Дополнительные 2 093 гривен для пенсионеров
Как сообщили в Пенсионном фонде пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, начали получать средства, задолженные им за прошлые периоды.
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Следовательно, пенсионеры получают дополнительные 2 093 гривен к пенсии за месяц. Эта сумма – это размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Кстати, лицам из внутренне перемещенных лиц в сентябре направили на выплату задолженностей 536 миллионов гривен.
Что за выплаты в ноябре
По случаю Дня Независимости ветеранам войны, членам погибших защитников и защитниц Украины, а также ветеранам, которые получили статус до 24 августа текущего года включительно, не получившие денежные выплаты вовремя, продолжили выплаты.
Для этого им нужно обратиться в органы Пенсионного фонда или в ЦНАП до 1 ноября 2023 года.