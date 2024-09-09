Які виплати надають військовим, що отримали нагороди

Військові та члени їх сімей можуть отримати спеціальні виплати від держави за отримані нагороди. Йдеться про відзнаки, що видавалися з 2014 року.

Який розмір виплат за нагороди для військових

Сума виплати залежить від типу нагороди. Також на її розмір впливає, хто є отримувачем – сам військовий чи його родина.

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Зараз ці щомісячні виплати для військових такі:

Герої України, що отримали орден "Золота Зірка" мають 21 300 гривень.

Нагороджені орденом Богдана Хмельницького (усіх трьох ступенів) – 14 200 гривень.

Орденом "За мужність" (усіх трьох ступенів) – 7 100 гривень.

Орденом княгині Ольги (усіх трьох ступенів) – 7 100 гривень.

Зверніть увагу! Право на виплати надається лише за умови отримання усіх трьох ступенів ордену.

Така виплата для членів сімей загиблих або померлих військових, що мали вказані нагороди, визначається як мінімальна зарплата в Україні, станом на 1 січня календарного року. Тобто у 2024 році це 7 100 гривень.

Важливо! Аби отримати такі виплати, потрібно звернутись у ПФУ з підтверджувальними документами.