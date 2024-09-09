Какой размер выплат за награды для военных

Сумма выплаты зависит от типа награды. Также на ее размер влияет, кто является получателем – сам военный или его семья.

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Сейчас эти ежемесячные выплаты для военных следующие:

Герои Украины, получившие орден "Золотая Звезда" имеют 21 300 гривен.

Награжденные орденом Богдана Хмельницкого (всех трех степеней) – 14 200 гривен.

Орденом "За мужество" (всех трех степеней) – 7 100 гривен.

Орденом княгини Ольги (всех трех степеней) – 7 100 гривен.

Обратите внимание! Право на выплаты предоставляется только при условии получения всех трех степеней ордена.

Такая выплата для членов семей погибших или умерших военных, имевших указанные награды, определяется как минимальная зарплата в Украине, по состоянию на 1 января календарного года. То есть в 2024 году это 7 100 гривен.

Важно! Чтобы получить такие выплаты, нужно обратиться в ПФУ с подтверждающими документами.