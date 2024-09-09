Что происходило на рынке валют

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отмечает, что в начале прошлой недели под давлением повышенного спроса, как со стороны физических лиц, так и со стороны бизнеса, котировки на межбанке довольно динамично росли. Увеличение происходило, в частности, из-за массированных выплат зарплат украинцам.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank За первые два дня гривна в безналичном сегменте потеряла более 30 копеек: курс увеличился с 40,04 гривен за доллар до 40,35 гривен за доллар. Дополнительным фактором давления на гривну в начале недели был выходной понедельник в США, из-за чего сделки на межбанке заключались на условиях ТОМ, то есть с поставкой валюты на следующий день.

Золотько отмечает, что на этом фоне во вторник объем торгов здесь ощутимо вырос, превысив отметку 220 миллионов долларов. Уже начиная со среды спрос на валюту на межбанке начал утихать. Поэтому, уже в конце торговой сессии четверга котировки вернулись на уровне утра понедельника.

В пятницу к вечеру на межбанке предложение валюты даже преобладало спрос. На этом фоне котировки опустились ниже отметки 41 гривен за доллар до 40,91 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

Банкир уточняет, что впервые за последние четыре недели НБУ даже покупал валюту в резервы – 0,6 миллиона долларов. Это самый большой показатель с начала июля.

Какой будет ситуация на рынке валют на этой неделе