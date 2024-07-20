Хто з військових пенсіонерів отримає вищу пенсію

20 липня 2024, 14:41
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Джерело:

Міноборони

Пенсія військових розраховується на загальних підставах, залежно від стажу і заробітної плати. Мінімальна пенсія учасника бойових дій з усіма надбавками становить 4 958 гривень, як визначено постановою Кабміну.

Як змінюються пенсії військових

У військовослужбовців пенсії зростають після досягнення встановленої законодавством вислуги років.

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Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає види пенсійного забезпечення:

  • Особи з-поміж військовослужбовців (крім строковиків), які мають вислугу на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та інших службах, мають право на довічну пенсію за вислугу років.
  • Військовослужбовці та інші особи, які стали інвалідами за умов, передбачених законом, набувають право на пенсію по інвалідності.

Пенсії за вислугу років призначаються військовослужбовцям та іншим особам, визначеним законом, у таких розмірах:

  • За вислугу 20 років – 50% грошового забезпечення, а звільненим за віком або здоров’ям – 55%, з додатковими 3% за кожний рік понад 20.
  • За страховий стаж 25 років, включаючи 12 років військової служби, – 50%, з додатковими 1% за кожний рік понад 25.
  • Звільненим у зв'язку з реформуванням ЗСУ – 50% грошового забезпечення за 20 років, з додатковими 3% за кожний рік понад 20, до 65%.
Зауважте! Максимальна пенсія, розрахована за цією статтею, не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення. Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з категорії 1 цей показник становить 100%, для категорії 2 – 95%.

Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни становлять:

  • І група – не менше 15 347 гривень;
  • ІІ група – не менше 12 396 гривень;
  • ІІІ група – не менше 8 500 гривень.
Автор: Дарія Подвишенна