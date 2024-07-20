Как меняются пенсии военных

У военнослужащих пенсии растут после достижения установленной законодательством выслуги лет.

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Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" определяет виды пенсионного обеспечения:

Лица из числа военнослужащих (кроме срочников), которые имеют выслугу на военной службе, в органах внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службе специальной связи и других службах, имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет.

Военнослужащие и другие лица, которые стали инвалидами при условиях, предусмотренных законом, приобретают право на пенсию по инвалидности.

Пенсии за выслугу лет назначаются военнослужащим и другим лицам, определенным законом, в следующих размерах:

За выслугу 20 лет – 50% денежного обеспечения, а уволенным по возрасту или здоровью – 55%, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20.

За страховой стаж 25 лет, включая 12 лет военной службы, – 50%, с дополнительными 1% за каждый год свыше 25.

Уволенным в связи с реформированием ВСУ – 50% денежного обеспечения за 20 лет, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20, до 65%.

Обратите внимание! Максимальная пенсия, рассчитанная по этой статье, не может превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения. Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС из категории 1 этот показатель составляет 100%, для категории 2 – 95%.

Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны составляют: