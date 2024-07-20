Як змінюються пенсії військових
У військовослужбовців пенсії зростають після досягнення встановленої законодавством вислуги років.
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Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає види пенсійного забезпечення:
- Особи з-поміж військовослужбовців (крім строковиків), які мають вислугу на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та інших службах, мають право на довічну пенсію за вислугу років.
- Військовослужбовці та інші особи, які стали інвалідами за умов, передбачених законом, набувають право на пенсію по інвалідності.
Пенсії за вислугу років призначаються військовослужбовцям та іншим особам, визначеним законом, у таких розмірах:
- За вислугу 20 років – 50% грошового забезпечення, а звільненим за віком або здоров’ям – 55%, з додатковими 3% за кожний рік понад 20.
- За страховий стаж 25 років, включаючи 12 років військової служби, – 50%, з додатковими 1% за кожний рік понад 25.
- Звільненим у зв'язку з реформуванням ЗСУ – 50% грошового забезпечення за 20 років, з додатковими 3% за кожний рік понад 20, до 65%.
Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни становлять:
- І група – не менше 15 347 гривень;
- ІІ група – не менше 12 396 гривень;
- ІІІ група – не менше 8 500 гривень.