Як змінюються пенсії військових

У військовослужбовців пенсії зростають після досягнення встановленої законодавством вислуги років.

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Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає види пенсійного забезпечення:

Особи з-поміж військовослужбовців (крім строковиків), які мають вислугу на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та інших службах, мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці та інші особи, які стали інвалідами за умов, передбачених законом, набувають право на пенсію по інвалідності.

Пенсії за вислугу років призначаються військовослужбовцям та іншим особам, визначеним законом, у таких розмірах:

За вислугу 20 років – 50% грошового забезпечення, а звільненим за віком або здоров’ям – 55%, з додатковими 3% за кожний рік понад 20.

За страховий стаж 25 років, включаючи 12 років військової служби, – 50%, з додатковими 1% за кожний рік понад 25.

Звільненим у зв'язку з реформуванням ЗСУ – 50% грошового забезпечення за 20 років, з додатковими 3% за кожний рік понад 20, до 65%.

Зауважте! Максимальна пенсія, розрахована за цією статтею, не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення. Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з категорії 1 цей показник становить 100%, для категорії 2 – 95%.

Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни становлять: