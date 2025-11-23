У грудні пенсія зменшиться вдвічі: кому варто приготуватись до відрахувань

У грудні деякі пенсії в Україні можуть скоротитися майже вдвічі. Хто потрапить під це обмеження та як підготуватися до можливих відрахувань, читайте далі.

Кому прийде на 50% зменшена пенсія?

У грудні деяким пенсіонерам можуть нарахувати менше коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. Причина полягає у відрахуваннях з пенсії, які залежать від конкретних обставин та рішень.

Цікаво Військовий з III групою інвалідності: яку пенсію він може отримати

Відрахування з пенсії можуть здійснюватися на підставі судових рішень, ухвал та постанов, вироків про майнові стягнення, а також інших офіційних документів.

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі, ФОПу, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Однак саме до 50% пенсії можуть забрати на:

аліменти для утримання членів сім’ї;

відшкодування збитків, завданих пенсіонером;

відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств чи організацій.

Чи є утримання грошей з пенсії засуджених?

Згідно з Кримінально-виконавчим кодексом України, засуджені мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та інші, передбачені законодавством.

Виплати призначає Пенсійний фонд України та перераховує на рахунок установи, де відбувається покарання, при цьому не менше 50% пенсії зараховується на особовий рахунок засудженого

Коли ще можуть забрати частину пенсії?