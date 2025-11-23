В декабре пенсия уменьшится вдвое: кому стоит приготовиться к отчислениям

В декабре некоторые пенсии в Украине могут сократиться почти вдвое. Кто попадет под это ограничение и как подготовиться к возможным отчислениям, читайте далее.

Кому придет на 50% уменьшенная пенсия?

В декабре некоторым пенсионерам могут начислить меньше средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Причина заключается в отчислениях из пенсии, которые зависят от конкретных обстоятельств и решений.

Отчисления из пенсии могут осуществляться на основании судебных решений, определений и постановлений, приговоров об имущественных взысканиях, а также других официальных документов.

Исполнительный документ о взыскании периодических платежей может быть самостоятельно направлен взыскателем непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу, ФОПу, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы,

– говорится в сообщении ПФУ.

Однако именно до 50% пенсии могут забрать на:

алименты для содержания членов семьи;

возмещение убытков, причиненных пенсионером;

возмещение убытков от хищения имущества предприятий или организаций.

Есть ли удержание денег с пенсии осужденных?

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Украины, осужденные имеют право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и другие, предусмотренные законодательством.

Выплаты назначает Пенсионный фонд Украины и перечисляет на счет учреждения, где происходит наказание, при этом не менее 50% пенсии зачисляется на лицевой счет осужденного

Когда еще могут забрать часть пенсии?