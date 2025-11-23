Кому придет на 50% уменьшенная пенсия?
В декабре некоторым пенсионерам могут начислить меньше средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Причина заключается в отчислениях из пенсии, которые зависят от конкретных обстоятельств и решений.
Отчисления из пенсии могут осуществляться на основании судебных решений, определений и постановлений, приговоров об имущественных взысканиях, а также других официальных документов.
Исполнительный документ о взыскании периодических платежей может быть самостоятельно направлен взыскателем непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу, ФОПу, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы,
– говорится в сообщении ПФУ.
Однако именно до 50% пенсии могут забрать на:
- алименты для содержания членов семьи;
- возмещение убытков, причиненных пенсионером;
- возмещение убытков от хищения имущества предприятий или организаций.
Есть ли удержание денег с пенсии осужденных?
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Украины, осужденные имеют право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и другие, предусмотренные законодательством.
Выплаты назначает Пенсионный фонд Украины и перечисляет на счет учреждения, где происходит наказание, при этом не менее 50% пенсии зачисляется на лицевой счет осужденного
Когда еще могут забрать часть пенсии?
С пенсии также могут отчислять до 20%, если пенсионер не сообщил о трудоустройстве или других изменениях, влияющих на выплаты
Чтобы не потерять пенсию, украинцам нужно сообщать о любых изменениях личных данных, в частности: смену места жительства, изменение ФИО, получение ID-карты вместо бумажного паспорта, оформление нового паспорта в случае потери старого и получения нового налогового номера.