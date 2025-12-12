Какую новую категорию добавили к "Зимней поддержке"?

Условия вступили в силу 11 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.

Читайте также Поддержка "тысяча Зеленского": на что украинцы чаще всего тратят выплаты

Приобрести можно товары, которые участвуют в программе. Однако не подакцизные.

Первыми предоставили возможность покупать свою продукцию торговые сети "Близенько", а также Fozzy Group:

Сильпо; Фора; THRASH! ТРАШ!; Fozzy.

Однако обратите внимание: возможность рассчитаться карточкой Национальный кэшбэк не будет распространяться на онлайн-заказы.

Мы последовательно расширяем инфраструктуру этих программ, чтобы как можно больше украинцев могли воспользоваться государственной помощью. Это важная составляющая как социальной поддержки людей, так и стимулирования внутреннего рынка,

– сказал Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Обратите внимание! Вскоре к программе присоединятся и другие продуктовые сети. Минэкономики будет сообщать об этом дополнительно.

Что еще можно купить на "зимнюю тысячу"?

"Тысячу Зеленского" также можно тратить на лекарства. Перечень аптек, где можно осуществить покупки, находится на сайте Национального кэшбэка.

Однако приобрести можно не любые медикаменты, а именно лекарства украинского производства. Сделать это можно как в онлайн, так и в оффлайн формате.

Напомним! Если вы хотите приобрести лекарства, то заранее попрете фармацевтов, что хотите рассчитаться карточкой "Национальный кэшбек".

Что еще следует знать о "тысяче Зеленского"?