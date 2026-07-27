Комуналка дорожчає хвилями: які тарифи можуть зрости вже найближчим часом

Держава регулює ціни на частину комунальних послуг для населення, тож подорожчання газу, гарячої води та опалення відклали на післявоєнний час. Водночас під тиском зростання витрат на місцевому рівні почали переглядати ціни на водопостачання й водовідведення, вивезення сміття, утримання будинку тощо.

Як має відбуватися підвищення цін на комунальні послуги

Аби подорожчання комуналки не ставало надмірним тягарем для родинних бюджетів українців, переглядати ціни потрібно регулярно й невеликими підйомами, однак в Україні цього не практикують. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Тарифи треба було поступово підвищувати, копійками, ще з дня незалежності України. Тоді не було б цих різких подорожчань. Усі люди мали б чітке розуміння, що, наприклад, через рік тариф переглянуть, і могли б планувати свій бюджет. Я за те, щоб тарифи зростали, як і зростають ціни на все. Але планомірно, поступово і незначними підвищеннями. Нехай це буде двічі на рік, але щоб не вдаряло по кишенях.

Натомість комунальні тарифи тривалий час стримують, а коли подорожчання затверджують, зростання витрат є різким і відчутним для домогосподарств.

Завдяки дії мораторію підвищення цін на газ, опалення й гарячу воду для населення заборонене до кінця воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення. Решту комунальних тарифів регулюють ситуативно.

Які нині ціни на комунальні послуги в Україні

Споживачі платять по-різному, оскільки тариф залежить від постачальника. Наприклад, у Нафтогазі він із 2021 року становить 7,96 гривні й зафіксований щонайменше до 30 квітня 2027 року. В інших постачальників тариф може сягати й 10 гривень у межах річного тарифу.

Базовий тариф на електроенергію уряд зафіксував на рівні 4,32 гривні за кіловат, тож щонайменше до кінця жовтня 2026 року він буде незмінним. Востаннє його підвищували з 1 червня 2024 року (до цього діяла ціна 2,64 гривні за кіловат).

Ціни на холодну воду у великих містах тривалий час також перебували на сталому рівні, оскільки тарифи для водоканалів встановлював Національний регулятор, а його рішення про підвищення кілька разів блокувалися центральною владою. Тому підприємства-ліцензіати водоканалу мали фактично фіксований тариф від початку повномасштабної війни.

У лютому 2026 року повноваження затверджувати тарифи для водоканалів, які обслуговують понад 100 тисяч споживачів, передали місцевій владі. Тож Україною прокотилася хвиля подорожчань послуг з водопостачання та водовідведення. Здебільшого ціни зросли удвічі – втричі. Тарифи підвищили в Черкасах, Ужгороді, Дніпрі, Кременчуці, Вінниці, Тернополі та інших містах. Про плани коригування цін оголосили й у Києві.

До прикладу, в Умані з 1 липня відбулося майже трикратне подорожчання води: з 57,50 гривні до 158,33 гривні за кубометр. Подібна ситуація склалася у Вінниці. Там місцева влада затвердила підвищення тарифу на воду в понад три рази: з 25,62 гривні до 81,01 гривні за кубометр. У Павлограді ціна зросла з 53,66 гривні до 113,47 гривні.

Як пояснює експертка з питань ЖКГ Христина Ненно, подорожчання холодної води в Україні відбулося під тиском кількох факторів:

підвищення вартості електроенергії, яка становить близько 40% у структурі тарифу;

зростання зарплат працівників водоканалів;

підвищення цін на реагенти для очищення води та стоків: здебільшого їх закуповують за кордоном, а за роки повномасштабної війни гривня значно девальвувала.

Які ще комунальні послуги можуть подорожчати

За прогнозом Христини Ненно, в Україні зростатиме тариф на вивезення сміття, адже в його структурі значна частка припадає на паливно-мастильні матеріали. Оскільки вони дорожчають, хвиля підвищень фактично неминуча.

Зауважимо, що в частині міст тарифи вже зросли у травні – липні. Наприклад, підвищення відбулися в Миколаєві, Полтаві, Кременчуці. Подорожчання анонсували й у Луцьку та Ужгороді.

За словами експертки, для жителів багатоповерхівок можливий також перегляд цін на послуги з утримання будинку та прибудинкової території. Однак ухвалювати його можуть виключно за рішенням загальних зборів.

У зв'язку зі зростанням, наприклад, вартості обслуговування ліфтів. Якщо, наприклад, в ОСББ в штаті немає слюсарів-сантехніків, то компанії, які обслуговують на аутсорсі, теж уже підняли тарифи. Також дорожчають засоби для миття – прибирання,

– зазначає Христина Ненно.

Нестача кадрів у комунальній сфері потребує підвищення зарплат і, як наслідок, веде до здорожчання обслуговування.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд наполягає на поступовій лібералізації ринку газу та електроенергії та підвищенні тарифів на світло й газ для населення.

Як пояснили в Мінекономіки, у межах оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику Україна домовилася з МВФ про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. У межах домовленостей планують напрацювати механізм розширених субсидій та адресної підтримки вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до змін у тарифах.