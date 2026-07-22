Чому можуть змінитися тарифи на комунальні послуги

Поступовий перегляд тарифів на газ та електроенергію для населення можуть розпочати після розробки ефективних механізмів соціального захисту, про що йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду.

Згідно з інформацією, влада України взяла на себе зобов’язання до кінця лютого 2027 року провести оцінку програм підтримки комунальних послуг, які спрямовані на захист вразливих домогосподарств.

Після розробки належних програм захисту тарифи для домогосподарств слід поступово підвищувати – цей процес можна розпочати у 2027 році,

– йдеться у тексті.

У МВФ пояснили, що чинні тарифи для домогосподарств залишаються значно нижчими за ринковий рівень – близько 55% від вартості аналогічних контрактів на постачання.

У зв'язку з цим, виникають суттєві фіскальні ризики, а енергетичний сектор дедалі більше залежить від державної підтримки, грантів тощо.

Нагадаємо, що більшість побутових споживачів в Україні є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Її тариф – 7,96 гривні за куб – буде чинним щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Водночас за світло споживачі наразі платять 4,32 гривні за 1 кіловат-годину. Така ціна залишається щонайменше до 30 жовтня 2026 року.

Але в Україні змінюються тарифи на воду. Наприклад, у столиці вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Ціни на воду зростуть у Львові також. Наразі тариф хочуть встановити на рівні 56,38 гривні за кубометр.