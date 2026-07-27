Как должно происходить повышение цен на коммунальные услуги
Чтобы удорожание коммуналки не становилось чрезмерным бременем для семейных бюджетов украинцев, пересматривать цены нужно регулярно и небольшими подъемами, однако в Украине этого не практикуют. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно .
Тарифы нужно было постепенно повышать копейками еще со дня независимости Украины. Тогда бы не было этих резких подорожаний. Все люди имели бы четкое понимание, что, например, через год тариф пересмотрят и могли бы планировать свой бюджет. Я за то, чтобы тарифы росли, как и растут цены на все. Но планомерно, равномерно и незначительными повышениями. Пусть это будет дважды в год, но чтобы не ударялось по карманам.
Коммунальные тарифы длительное время сдерживают, а когда подорожание утверждают, рост расходов является резким и ощутимым для домохозяйств.
Благодаря мораторию повышение цен на газ, отопление и горячую воду для населения запрещено до конца военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. Остальные коммунальные тарифы регулируют ситуативно.
Какие сейчас цены на коммунальные услуги в Украине
Потребители платят по-разному, потому что тариф зависит от поставщика. К примеру, в Нафтогазе он с 2021 года составляет 7,96 гривны и зафиксирован по меньшей мере до 30 апреля 2027 года. У других поставщиков тариф может достигать и 10 гривен в пределах годового тарифа.
Базовый тариф на электроэнергию правительство зафиксировало на уровне 4,32 гривны за киловатт, поэтому, по меньшей мере, до конца октября 2026 года оно будет неизменным. В последний раз его повышали с 1 июня 2024 года (до этого действовала цена 2,64 гривны за киловатт).
Цены на холодную воду в больших городах долгое время также находились на постоянном уровне, поскольку тарифы для водоканалов устанавливал Национальный регулятор, а его решение о повышении несколько раз блокировались центральными властями . Поэтому предприятия-лицензиаты водоканала имели фактически фиксированный тариф с начала полномасштабной войны.
В феврале 2026 года полномочия утверждать тарифы для водоканалов, обслуживающих более 100 тысяч потребителей, передали местным властям. Поэтому по Украине прокатилась волна подорожаний услуг по водоснабжению и водоотводу. В основном цены выросли вдвое – втрое . Тарифы повысились в Черкассах, Ужгороде, Днепре, Кременчуге, Виннице, Тернополе и других городах. О планах коррекции цен объявили и в Киеве.
К примеру, в Умани с 1 июля произошло почти трехкратное подорожание воды: с 57,50 до 158,33 гривны за кубометр. Подобная ситуация сложилась в Виннице. Там местные власти утвердили повышение тарифа на воду более чем в три раза: с 25,62 гривны до 81,01 гривны за кубометр. В Павлограде цена выросла с 53,66 гривны до 113,47 гривны.
Как объясняет эксперт по ЖКХ Кристина Ненно, подорожание холодной воды в Украине произошло под давлением нескольких факторов:
- повышение стоимости электроэнергии, составляющей около 40% в структуре тарифа;
- рост зарплат работников водоканалов;
- повышение цен на реагенты для очистки воды и стоков: в большинстве своем их закупают за границей, а за годы полномасштабной войны гривня значительно девальвировала.
Какие еще коммунальные услуги могут подорожать
По прогнозу Кристины Ненно, в Украине будет расти тариф на вывоз мусора, ведь в его структуре значительная доля приходится на горюче-смазочные материалы. Поскольку они дорожают, волна повышений практически неизбежна.
Заметим, что в части городов тарифы уже выросли в мае – июле. Например, повышение произошло в Николаеве, Полтаве, Кременчуге. Подорожание анонсировали и в Луцке и Ужгороде.
По словам эксперта, для жителей многоэтажек возможен пересмотр цен на услуги по содержанию дома и придомовой территории. Однако принимать его могут исключительно по решению общего собрания.
В связи с ростом, например, стоимости обслуживания лифтов. Если, например, у ОСМД в штате нет слесарей-сантехников, то компании, обслуживающие на аутсорсе, тоже уже подняли тарифы. Также дорожают средства для мытья – уборка,
– отмечает Кристина Ненно.
Нехватка кадров в коммунальной сфере нуждается в повышении зарплат и, как следствие, ведет к удорожанию обслуживания.
Напомним, что Международный валютный фонд настаивает на постепенной либерализации рынка газа и электроэнергии и повышении тарифов на свет и газ для населения.
Как пояснили в Минэкономики, в рамках обновленного меморандума об экономической и финансовой политике Украина договорилась с МВФ о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. В рамках договоренностей планируется наработать механизм расширенных субсидий и адресной поддержки уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до изменений в тарифах.