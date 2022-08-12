Комуналка подорожчала: як змінилась ціна послуг за рік

Комуналка в Україні за рік подорожчала на 3,6%. Найбільше за цей час зросла вартість утримання та ремонту житла – на майже 23%, а от на електроенергію ціна навпаки опустилася (на 7,4%).

Зауважте, що на період воєнного часу Рада ввела мораторій на стягнення боргів за комуналку. Це стосується територій, які перебувають або перебували у зоні бойових дій, чи під тимчасовою окупацією.

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Як змінилась ціна комуналки

Згідно з даними Держстату, у місячному вимірі (за період з червня по липень) комуналка подорожчала на 0,5%. Разом з цим за місяць ціна зросла лише для двох категорій:

утримання та ремонту житла – на 1,8%;

збирання сміття – на 2,4%.

За рік (з липня 2021 року по липень 2022 року) подорожчала на 3,6%, зокрема:

утримання та ремонту житла – на майже 22,8%,

каналізація – на 15,9%,

водопостачання – 12,8%,

прибирання сміття – на 4,7%,

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 6,9%,

природний газ – 5,9%,

гаряча вода, опалення – 1,2%.

За рік ціна на електроенергію опустилася на 7,4%.

Як змінилась ціна комуналки за рік / Скриншот інфографіки з Держстату

Тарифи у серпні

Тарифи на водопостачання та водовідведення лишаться на рівні чинних до 24 лютого 2022 року, а тарифи на електроенергію діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

Що стосується тарифів на тепло, то в Раді підтримали законопроєкт, згідно з яким вони не зростатимуть доки діятиме воєнний стан. Різницю у підвищенні тарифів на тепло для населення покриють шляхом 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів, про це розповів нардеп Ярослав Желєзняк.

Детальніше Тарифи на тепло під час воєнного стану не підвищуватимуть: нардепи підтримали законопроєкт

Тарифи на газ

З 1 травня до постачальника "останньої надії" (ПОН), роль якого в Україні виконує "Нафтогаз", потрапили 8,8 мільйона українських домогосподарств через війну. Таким чином майже 98% українців – клієнти "Нафтогазу".

Нині працюють 12 постачальників. Також деякі з компаній пропонують своїм новим клієнтам місячні, а не річні тарифи. Нагадаємо, що якщо споживач відмовився від річного тарифу, то для нього діятиме місячна пропозиція.

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