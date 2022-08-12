Заметьте, что на период военного времени Совет ввел мораторий на взыскание долгов за коммуналку . Это касается территорий, которые находятся или находились в зоне боевых действий или под временной оккупацией.

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Как изменилась цена коммуналки

Согласно данным Госстата , в месячном измерении (за период с июня по июль) коммуналка подорожала на 0,5%. Вместе с этим за месяц цена выросла только для двух категорий:

содержание и ремонт жилья – на 1,8%;

уборка мусора – на 2,4%.

За год (с июля 2021 по июль 2022 года) подорожала на 3,6%, в частности:

содержания и ремонта жилья – почти на 22,8%,

канализация – на 15,9%,

водоснабжение – 12,8%,

уборка мусора – на 4,7%,

услуги по управлению многоквартирными домами – на 6,9%,

природный газ – 5,9%,

горячая вода, отопление – 1,2%.

Обратите внимание! За год цена электроэнергии опустилась на 7,4%.

Как изменилась цена коммуналки за год / Скриншот инфографики из Госстата

Тарифы в августе

Тарифы на водоснабжение и водоотвод останутся на уровне действующих до 24 февраля 2022, а тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022 года.

Что касается тарифов на тепло , то в Раде поддержали законопроект, согласно которому они не будут расти, пока будет действовать военное положение. Разницу в повышении тарифов на тепло для населения покроют путем 125 миллиардов гривен от международных партнеров, рассказал нардеп Ярослав Железняк.

Детальнее Тарифы на тепло во время военного положения не будут повышать: нардепы поддержали законопроект

Тарифы на газ

С 1 мая к поставщику "последней надежды" (ПОН), роль которого в Украине исполняет "Нафтогаз", попали 8,8 миллиона украинских домохозяйств из-за войны войны. Таким образом, почти 98% украинцев – клиенты "Нафтогаза".

В настоящее время работают 12 поставщиков. Также некоторые компании предлагают своим новым клиентам месячные, а не годовые тарифы. Напомним, если потребитель отказался от годового тарифа, то для него будет действовать месячное предложение.

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