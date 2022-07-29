Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он подтвердил, что цены вырастут, но тарифы на тепло во время военного положения не будут повышаться.
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Депутат объяснил, что разницу в повышении тарифов на тепло для населения покроют за счет 125 миллиардов гривен от международных партнеров.
За соответствующее решение проголосовали 260 избранников. Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине + 6 месяцев после.
Согласно законопроекту, запрещается повышать для всех потребителей тарифы на:
- тепловую энергию (ее производство, транспортировка и снабжение)
- услуги по распределению природного газа;
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей воды.
К слову, в правительстве предупредили, что отопительный сезон в этом году будет очень тяжелым. Украина готовится к разным сценариям. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что тарифы зимой не будут подниматься. Также правительство продолжит выплачивать субсидии всем нуждающимся.
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