Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он подтвердил, что цены вырастут, но тарифы на тепло во время военного положения не будут повышаться.

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Депутат объяснил, что разницу в повышении тарифов на тепло для населения покроют за счет 125 миллиардов гривен от международных партнеров.

За соответствующее решение проголосовали 260 избранников. Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине + 6 месяцев после.

Согласно законопроекту, запрещается повышать для всех потребителей тарифы на:

тепловую энергию (ее производство, транспортировка и снабжение)

услуги по распределению природного газа;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей воды.

К слову, в правительстве предупредили, что отопительный сезон в этом году будет очень тяжелым. Украина готовится к разным сценариям. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что тарифы зимой не будут подниматься. Также правительство продолжит выплачивать субсидии всем нуждающимся.

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