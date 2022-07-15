В первую очередь прорабатывают несколько аспектов. Речь идет о достаточном количестве запасов газа и угля, готовности теплогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовке к экстренным ситуациям. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает 24 канал.

На тему Деньги на субсидии есть: будут ли пересматривать требования для их получения

Пока в украинские хранилища закачали 11,3 миллиарда кубометров газа. "Нафтогазу" поручили, чтобы к началу отопительного сезона в хранилищах было 19 миллиардов кубометров газа.

Тарифы останутся без изменений

Шмыгаль заверил, что тарифы зимой не будут подниматься. Правительство продолжит выплачивать субсидии всем нуждающимся.

Правительство договорилось с мировым банком о выделении Украине более 500 миллионов долларов на подготовку к отопительному сезону.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что деньги на субсидию есть. Она заверила, что в министерстве не планируют пересматривать требования к субсидиантам. Напротив – если какой-то критерий будет мешать людям получить субсидии, его будут убирать.

К теме – Блащук прокомментировал, что может быть с тарифами на тепло во время войны: видео