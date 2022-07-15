Насамперед опрацьовують кілька аспектів. Мовиться про достатню кількість запасів газу та вугілля, готовність теплогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, інформує 24 канал.

До теми Гроші на субсидії є: чи переглядатимуть вимоги для їхнього отримання

Наразі в українські сховища закачали 11,3 мільярда кубометрів газу. "Нафтогазу" доручили, аби до початку опалювального сезону у сховищах було 19 мільярдів кубометрів газу.

Тарифи залишаться без змін

Шмигаль запевнив, що тарифи взимку не підніматимуть. Уряд продовжить виплачувати субсидії усім, хто цього потребує.

Уряд домовився зі світовим банком про виділення Україні понад 500 мільйонів доларів на підготовку до опалювального сезону.

Раніше міністерка соцполітики Марина Лазебна зазначила, що гроші на субсидію є. Вона запевнила, що в міністерстві не планують переглядати вимоги до субсидіантів. Навпаки – якщо якийсь критерій заважатиме людям отримати субсидії, його прибиратимуть.

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