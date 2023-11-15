Як отримати допомогу на оплату комунальних послуг
Джерело:Урядовий портал
У межах нового опалювального сезону деякі українці зможуть отримати доплату від держави на комунальні витрати. Хто може претендувати на ці кошти — далі у тексті.
Що це за виплата
Допомога від держави надається в межах програми "Прихисток", що реалізується з квітня 2022 року. Ця програма спрямована на осіб, які безкоштовно оселили в себе внутрішньо переміщених осіб.
Читайте також: Основа фінансової грамотності: як проаналізувати особистий бюджет і чому це важливо для кожного
За розміщення однієї особи ВПО у своїй оселі українці отримують допомогу на оплату комунальних послуг.Увага! Це — 450 гривень у теплий період року та 950 гривень у холодний сезон. Компенсація виплачується за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України.
Хто може отримати ці кошти:
- власники помешкання, які прихистили в себе ВПО;
- представники власників житла;
- орендарі житла державної або комунальної власності.
Загалом за програмою "Прихисток" житло отримали вже 3,1 мільйона переселенців. На покриття комунальних витрат держава виплатила українцям близько 2,2 мільйона гривень.
Як отримати виплату
- зареєструвати своє житло на "Прихистку";
- не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім’я та по-батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи;
- у день припинення розміщення внутрішньопереміщеної особи або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб;
- звернутись до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення для отримання грошової допомоги;
- виплата здійснюється у безготівковій формі за вказаними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа наступного місяця за умови відсутності заборгованості по комуналці власника жила.