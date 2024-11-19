Безплатні комунальні послуги: хто з українців має право на 100% знижки

Деякі українці можуть отримати пільги на комунальні послуги. Їх надають пенсіонерам, які працювали на певних професіях у селах та продовжують жити там надалі.

Хто може отримати пільги на комунальні послуги

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм, може певна категорія пенсіонерів, пише 24 канал, з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Пільга передбачена для пенсіонерів окремих професій, які працювали в сільській місцевості. Проте не поїхали звідти, а продовжують проживати у цій місцевості після виходу на пенсію.

Зокрема право на пільги мають:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

За яких умов пенсіонери можуть отримати пільги

Пенсіонерам, які мали подібний фах, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи, й на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу.

Важливо! Водночас право на 100% пільгу залежить від доходу родини пільговика. Тобто знижка надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240 гривні).

Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, проте не більш ніж до кінця поточного календарного року.

Однак на членів родини пільговика зазначена пільга не поширюється.

Як отримати пільгу на комунальні послуги

Пенсіонер, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, для призначення виплати має надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці

– повідомили у ПФУ.

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна за допомогою одного з трьох методів: