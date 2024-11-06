Які соціальні нормативи на використання газу діють зараз

Соціальні нормативи споживання ЖКП розраховуються на одну особу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" від 6 серпня 2014 року.

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Зараз встановлені нормативи такі:

соціальний норматив встановлюється на рівні 3,3 куба на одну особу щомісячно , якщо йдеться про газопостачання в умовах, коли наявні газова плата та централізоване водопостачання гарячої води;

, якщо йдеться про газопостачання в умовах, коли наявні газова плата та централізоване водопостачання гарячої води; 5,4 куба на одну особу щомісячно – при наявності газової плити, але за умови відсутності газового водонагрівача та централізованого гарячого водопостачання;

– при наявності газової плити, але за умови відсутності газового водонагрівача та централізованого гарячого водопостачання; 10,5 куба на одну особу щомісячно – за наявності газової плити та водонагрівача на газу.

Якщо газ використовується для індивідуального опалення, то розрахунок відбувається по-іншому. В такому випадку, норматив на опалювальний період сягає 4 кубічні метри природного газу на 1 квадратний метр площі, що опалюється.

Зверніть увагу! Норматив коригується залежно від типу будівлі та регіону.