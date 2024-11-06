Какие социальные нормативы на использование газа действуют сейчас

Социальные нормативы потребления ЖКУ рассчитываются на одного человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" от 6 августа 2014 года.

Читайте также Самые дорогие выборы в истории США: сколько потратили Трамп и Харрис на президентскую гонку

Сейчас установленные нормативы следующие:

социальный норматив устанавливается на уровне 3,3 куба на одного человека ежемесячно , если речь идет о газоснабжении в условиях, когда имеются газовая плата и централизованное водоснабжение горячей воды;

, если речь идет о газоснабжении в условиях, когда имеются газовая плата и централизованное водоснабжение горячей воды; 5,4 куба на одного человека ежемесячно – при наличии газовой плиты, но при условии отсутствия газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения;

– при наличии газовой плиты, но при условии отсутствия газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения; 10,5 куба на одного человека ежемесячноо – при наличии газовой плиты и водонагревателя на газу.

Если газ используется для индивидуального отопления, то расчет происходит по-другому. В таком случае, норматив на отопительный период достигает 4 кубических метра природного газа на 1 квадратный метр отапливаемой площади.

Обратите внимание! Норматив корректируется в зависимости от типа здания и региона.