Щоб не нарахували зайвого: які показники лічильників слід передати до 5 листопада

Українці зобов'язані не лише сплачувати за комунальні послуги, але й вчасно передавати показники лічильників світла, газу та води. Це дозволить уникнути переплат.

Які показники слід передати до 5 числа?

Показники лічильника газу необхідно передавати необхідно передавати з 1 по 5 число кожного місяця за попередній, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

Вчасна передача показників вигідна перш за все споживачам. Адже так вони зможуть отримати коректні нарахування у рахунках за спожитий газ та доставку блакитного палива.

Передати дані приладу обліку можна кількома шляхами:

повідомити об’єм спожитого газу оператору газорозподільчої мережі, зателефонувавши до його контакт-центру;

внести показники за допомогою чат-боту постачальника у месенджерах Viber або Telegram;

вказати цифри у своєму особистому кабінеті на сайті облгазу.

Якщо споживач не передасть показники газового лічильника до 5 числа місяця включно, то постачальник порахує споживання палива за попередній місяць на основі середньомісячних показників. У підсумку можливі зайві нарахування та переплати, якщо споживання газу було меншим, ніж зазвичай.

Важливо! Передаючи показники спожитого газу, необхідно вказувати лише цифри, які йдуть до коми, на чорному тлі лічильника. Інакше теж можна отримати чималу переплату.

Як ще передати показники газу?

Також передати показники лічильника газу можна за допомогою нового чат-боту, який запустили "Газорозподільні мережі України", пише "Газправда".

Чат-бот найбільшого оператора розподілу газу працює у Telegram. Споживачі за його допомогою можуть:

передавати показники лічильників;

сплачувати за послуги;

додавати свої особові рахунки та родичів;

отримувати довідкову інформацію.

Працює чат-бот газового оператора цілодобово.

Коли передавати показники інших лічильників?