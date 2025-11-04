Чтобы не насчитали лишнего: какие показатели счетчиков следует передать до 5 ноября

Украинцы обязаны не только платить за коммунальные услуги, но и вовремя передавать показания счетчиков света, газа и воды. Это позволит избежать переплат.

Какие показатели следует передать до 5 числа?

Показатели счетчика газа необходимо передавать необходимо передавать с 1 по 5 число каждого месяца за предыдущий, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Своевременная передача показателей выгодна прежде всего потребителям. Ведь так они смогут получить корректные начисления в счетах за потребленный газ и доставку голубого топлива.

Передать данные прибора учета можно несколькими путями:

сообщить объем потребленного газа оператору газораспределительной сети, позвонив в его контакт-центр;

внести показатели с помощью чат-бота поставщика в мессенджерах Viber или Telegram;

указать цифры в своем личном кабинете на сайте облгаза.

Если потребитель не передаст показатели газового счетчика до 5 числа месяца включительно, то поставщик посчитает потребление топлива за предыдущий месяц на основе среднемесячных показателей. В итоге возможны лишние начисления и переплаты, если потребление газа было меньше, чем обычно.

Важно! Передавая показатели потребленного газа, необходимо указывать только цифры, которые идут до запятой, на черном фоне счетчика. Иначе тоже можно получить немалую переплату.

Как еще передать показатели газа?

Также передать показания счетчика газа можно с помощью нового чат-бота, который запустили "Газораспределительные сети Украины", пишет "Газправда".

Чат-бот крупнейшего оператора распределения газа работает в Telegram. Потребители с его помощью могут:

передавать показания счетчиков;

оплачивать услуги;

добавлять свои лицевые счета и родственников;

получать справочную информацию.

Работает чат-бот газового оператора круглосуточно.

Когда передавать показатели других счетчиков?