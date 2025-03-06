ЄС хоче наблизити конфіскацію 250 мільярдів євро заморожених російських активів

Європейський Союз розглядає альтернативні варіанти допомоги Україні, зокрема через використання старого бельгійського закону. Цей крок може стати частиною стратегії для посилення підтримки України в умовах війни.

Євродепутати підтримують конфіскацію активів Росії

Десятки європейських депутатів звернулися до короля Бельгії Філіпа з відкритим листом, в якому закликали його підтримати конфіскацію понад 250 мільярдів євро заморожених російських активів і передати ці кошти Україні, передає 24 Канал із посиланням на Ріхардса Кольсома.

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Щоденна бездіяльність дозволяє Росії отримувати вигоду з бельгійської обережності,

– йдеться в листі.

У своєму зверненні депутати зазначають, що Бельгія несе особливу відповідальність, оскільки на її території, зокрема в Euroclear, зберігається більша частина заморожених російських активів. Вони вважають, що ці кошти повинні бути використані для підтримки оборони та відновлення України.

Чи можлива конфіскація заморожених активів Росії Автори наголошують, що міжнародне право дозволяє конфіскувати активи агресора для компенсації збитків та відновлення зруйнованої інфраструктури. Як приклад вони наводять конфіскацію активів Іраку та Лівії.

Єднання у тискові на Росію

Парламентарі попереджають, що єдність Європейського Союзу щодо санкційного тиску на Росію опинилася під загрозою, втім саме Бельгія може стати лідером у цьому питанні.

Перетворення заморожених активів на реальну допомогу стане чітким сигналом: російська агресія не буде винагороджена, а перемога України – у пріоритеті Європи,

– йдеться в документі.

Серед підписантів, як повідомляється, відомі політики з Німеччини, Франції, Латвії, Чехії, Фінляндії, Естонії, Хорватії, Словаччини та України. Вони закликають бельгійську владу довести, що європейські принципи мають реальне значення, а не є лише порожніми словами.