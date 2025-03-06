Евродепутаты поддерживают конфискацию активов России
Десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с открытым письмом, в котором призвали его поддержать конфискацию более 250 миллиардов евро замороженных российских активов и передать эти средства Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Рихардса Кольсома.
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Ежедневное бездействие позволяет России извлекать выгоду из бельгийской осторожности,
– говорится в письме.
В своем обращении депутаты отмечают, что Бельгия несет особую ответственность, поскольку на ее территории, в частности в Euroclear, хранится большая часть замороженных российских активов. Они считают, что эти средства должны быть использованы для поддержки обороны и восстановления Украины.
Возможна ли конфискация замороженных активов РоссииАвторы отмечают, что международное право позволяет конфисковать активы агрессора для компенсации убытков и восстановления разрушенной инфраструктуры. В качестве примера они приводят конфискацию активов Ирака и Ливии.
Единение в давлении на Россию
Парламентарии предупреждают, что единство Европейского Союза по санкционного давления на Россию оказалась под угрозой, впрочем именно Бельгия может стать лидером в этом вопросе.
Преобразование замороженных активов в реальную помощь станет четким сигналом: российская агрессия не будет вознаграждена, а победа Украины – в приоритете Европы,
– говорится в документе.
Среди подписантов, как сообщается, известные политики из Германии, Франции, Латвии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словакии и Украины. Они призывают бельгийские власти доказать, что европейские принципы имеют реальное значение, а не являются лишь пустыми словами.