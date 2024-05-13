Потрібна повна конфіскація російських активів: Малюська скептично поставився до дій Заходу

Пакет фінансової допомоги на 3 мільярди євро зібраний із прибутків від заморожених російських активів недостатній вважає Малюська. Він додав, що для перемоги у війні потрібно значно більше грошей.

Доходи від російських активів

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що річний пакет у розмірі 3 млрд євро – це "Майже ніщо" у порівнянні до потреб України. Про це він повідомив журналістам під час зустрічі міністрів юстиції країн G7 у Венеції.

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Денис Малюська Міністр юстиції України Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, 3 мільярди євро — це насправді майже ніщо — нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну.

Попри це він вважає, що план щодо використання прибутків від заморожених російських активів у Європі для закупівлі зброї для України – це хороший перший крок.

Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію і дійсно вірить, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни,

– сказав він.

Від початку повномасштабного вторгнення країни ЄС змогли заморозити близько 200 мільярдів євро російських державних активів. Захід побоюється конфіскувати їх на користь України через "порушення міжнародного права", проте доходи від них ймовірно все ж передадуть країні.